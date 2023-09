Ennia: Osepa ta kuestiona Saleh komo Minister di Estado

Punda— Eks Gobernado di Korsou, Haime Saleh no ta saliendo for di e “mancha” ku Ennia alaga den su sombranan. For di 2018, spekulashonnan ta sirkulando riba su integridat komo eks miembro den Hunta di Komisariado na Ennia.

Miembro di Parlamento,pa partido Nashonal Sheldry Osepa, tambe ta kuestionando Saleh. Segun Osepa, Korte Komun di Hustisia di Kòrsou, Sint Maarten i di Bonaire, Sint Eustatius i Saba, a duna un veredikto di 143 pagina tokante Ennia. Den e veredikto proveshonal (tussenvonnis) korte a menshoná un lista di nòmbernan di komisarionan ku a risibí masha hopi plaka. Den e lista di nòmber aki, tin nòmber tambe di señor Jaime Saleh.

Segun Osepa, Korte ta menshoná ku señor Saleh a risibí entre añanan 2008 pa 2018 un suma di Naf. 2.956.557,-. Aunke Ennia mes ta indikando ku Saleh a risibí un suma di Naf. 2.3 mion eksesivo, korte a indiká di lo kontesta e pregunta aki na momentu ku Mullet Bay na Sint Maarten kaba di wòrdu balorá. E desaroyonan rondo di Saleh komo Minister di Estado no ta bunita.Osepa ta sigui menshona ku Pueblo di Kòrsou ta hopi desapuntá ku bou di wowo di e komisariadonan aki Ansary a saka sèn for di Ennia i awor ta menasa pueblo pa pagé. Jaime Saleh ta konosí komo fiskal, despues abogado, presidente di Korte Komun di Hustisia di Antia i Aruba. Jaime Saleh tabata tambe Gobernado di Antia. For di aña 2004 Saleh ta Minister di Estado pa Antia i for di aña 2010 Minister di Estado pa Kòrsou. Pueblo di Kòrsou a brinda Saleh sufisiente oportunidat pa ekselá. Sinembargo e desaroyo rondo di Ennia ku awor kasi 30.000 penshonado ta kore peliger i ku ta pueblo di Kòrsou lo hiba vra pa e fayo ku e komisarionan a kometé, ta lanta un gran desgustu i ta hasi e posishon di Saleh komo Minister di Estado no sostenibel.

E ta un bofta den kara di Pueblo di Kòrsou pa mantené Saleh den un posishon di honor mientras pueblo lo mester bai paga e 1,2 miar ku a saka for di Ennia., segun Osepa. Siendo ku Saleh ta un Minister di Estado e autoridat di Parlamento bas’a riba artikulo 29, insiso 2, di Areglo di Estado pa kita konfiansa for di Saleh i obligé pone su funshon na disponibilidat, ta limitá. Dor ku ta tarea di gobièrnu pa proponé Minister di Estado, ta gobièrnu tin e tarea tambe pa sondia ku bou di e surkunstasianan aki ainda lo por mantené Saleh den e funkshon aki. Osepa ta di opinion ku Saleh no ta gosando mas di sufisiente konfiansa pa por sigui ehersé e funkshon aki i sigui duna konseho na Gobernado i gobièrnu ora pais ta den krisis. I komo parlamentario ku ta kere den e prinsipionan dualista,e ta mira ta sutarea, aunke e ta un topiko delikado, pa na nòmber di Pueblo di Kòrsou mustra gobièrnu riba esaki.

Konsiderando tur esaki i hasiendo uso di e derecho di hasi pregunta manera stipulá den artíkulo 96 di Reglamento di Orden i tambe artíkulo 57 di nos Areglo di Estado, e ke hasi minister e siguiente preguntanan: 1. Kiko ta opinion di gobièrnu relashoná ku mantené Jaime Saleh komo Minister di Estado siendo Saleh komo komisariado na Ennia mester a supervisá pa evitá ku a saka 1,2 miar for di den Ennia i awor 30.000 penshonado ta koriendo peliger i tambe awor ta pueblo di Kòrsou tin ku hiba vra? 2. Gobièrnu tin plan pa retira Jaime Saleh komo Minister di Estado? 3. Den kaso ku e kontesta riba pregunta number 2 ta afirmativo, pa ki tempu e retiru lo tuma luga? 4. Den kaso ku e kontesta riba pregunta number 2 ta negativo, dikon no? Gustosamente lo mi ke risibí kontesta riba e preguntanan akí. Den kaso ku e kontesta no ta satisfaktoria mi pèrsona lo proponé Parlamento pa den un moshon urgi gobièrnu pa despedí di señor Saleh for di e funkshon aki.