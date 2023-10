CRU a traha ku kompania ladron di 440 mion dòler

Bankarota: na Novèmber 2022, dos luna despues ku fuel oil mionario ta den tankinan na Bullenbaai, a manda e kompania United Petroleo Corporation Bankarota.

Bullenbaai—United Petroleo Corporation (UPC), propietario di e fuel oil den tankinan di Bullenbaai, ta involukrá den un robo i desfalko kontra di PDVSA balorá na 435 mion dòler, kasi 800 mion florin. United Petroleo Corporation tabata e kompania ku via di Caribbean Petroleum Refinery di Kòrsou, Curaçao Refinery Utilities, Refineria di Kòrsou, KNOB Trading a logra saka fuel oil kontrabanda for di Venezuela i pone den tankinan na Bullenbaai.

Segun prensa venezolano, tras di e kompania UPC tabata in un teniente kolonèl a saka mas ku 500 mion bari di krudo for di PSVSA pa distribuí klandestinamente. UPC entretantu a debe PDVSA di Venezuela 800 mion florin lokual a kondusí na bankarota di e kompania na Novèmber 2022. Dos luna promé na Sèptèmber 2022, UPC huntu ku RdK i demas kompanianan den e struktura a logra trese fuel oil ilegal for di Venezuela pa Kòrsou. Esaki sin e lisensianan nesesario.

Na e momentonan aki tin sospecho ku tabatin diferente Kolonèl i Kolonèl Teniente involukrá ku United Petroleo Corporation i na Aprel 2023, detenshonnan a kuminsá kai na momento a arestá Antonio Perez riba 18 di Aprel di e aña aki. Tambe a keda arestá den e kaso Roger Ramirez Dorante Teniente Kolonel di e Akademia Militar Estatal di Venezuela. promé di a laga e kompania bati bankarota, a resultá ku miembronan den kuerpo militar ku rango haltu na Venezuela a uza e kompania pa saka krudo i derivadonan di krudo, na un manera klandestino for di Venezuela pa kometé desfalko kontra di e kompania. Unu di e kargamentunan, ku a partisipá na e entreganan di kontrabanda ta esun ku Refineria di Kòrsou i CRU di Kòrsou a partisipá na dje.

Caribbean Petroleum Refinery, kual kompania via di SOCAP a gana derechi pa un Heads of Agreement ku Refineria di Kòrsou, tabata e kompania ku a permití pa United Petroleo saka e fuel oil, en total 490 mil bari, drenta Bullenbaai. Esaki ta nifiká ku Refineria di Kòrsou i CRU a partisipá na entrega kontrabanda dor di tuma fuel oil hòrtá na Venezuela i hinka den Bullenbaai. For di e struktura por konkluí ku e kompania UPC, registrá na Panamá a traha ku kompanianan di Kòrsou pa saka krudo for di Venezuela den un struktura di debe. UPC a risibi e kargamentu di fuel oil, komo pago di un debe supuestamente. UPC ta un kompania di Panamá i tabata doño di e kargamentu den tankinan na Bullenbaai. Pero, pa UPC por a logra pone e fuel oil den tankinan na Bullenbaai, nan a uza e kompanianan CRU di Kòrsou, Caribbean Petroleum di Kòrsou i un kompania mas, Knob Trading SA, KTSA. Despues di 1 aña a bin resultá ku e krudo ku UPC a risibi tabata propiedat di Venezuela/PDVSA i no tabatin un kambio den propiedat na momento a transferí e kargamentu for di teritorio venezolano.

Segun e struktura pa entregá Fuel Oil na Bullenbaai, Knob Trading a ofresé su servisionan na United Petroleo Corporation (UPC). Segun UPC, PDVSA tabatin un debe mionario serka nan. Awor a resultá di tabata kontrali i ta sospecha aktornan di UPC di a debe PDVSA mas ku 435 mion dòler. Pa por a logra saka e fuel oil for di Venezuela, UPC a splika ku tabata un kompensashon di debe. Segun e lista di kargamentu di e tènker Colon ku a entrega e fuel oil na Kòrsou, tabata trata di 496 mil bari di (di 42 galòn) Fuel Oil, konsigna pa PDVSA S.A.., ku a drenta Kòrsou i ta aktualmente den tankinan na Bullenbaai.