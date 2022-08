Korte ta rechasá petishon di Cicely vd Dijs

Nieuwe Haven—Korte sivil e siman aki rechasá un petishon di Cicely vd Dijs. E desishon konsekuentemente ta obligá vd Dijs di bai sinta su kastigu den Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou. Esaki lo sosodé djaluna próksimo i vd Dijs durante e dianan aki a inisiá e proseso di informashon na organisashon di Vandiss i sernan kerí.

Manera ta konosí, Korte na 3 okashon a konfirmá kulpabilidat di vd Dijs den kaso Babel, temporada e tabata den konkubina ku eks promé minister Gerrit Schotte. Ta trata di un proseso largu. Kaso Babel entre 20 mart 2015 pa 21 di yüli 2017 a konosé por lo ménos 13 seshon di tratamentu for di korte na Promé Instansha te ku veredikto final den Korte di Apelashon. Aparte di esei, tabatin un kantidat di riba 60 seshon dilanti un wes imparsial den forma di komisariado pa por guia e proseso di pre-tratamentu penal. E seri di tratamentu aki a kondusí na dos veredikto intermediario unda Schotte a keda kastigá na 3 aña di kastigu inkondishonal den un sistema petinensiario miéntras e no por partisipá aktivamente na elekshonnan polítiko durante 5 aña.

Despues di 2017 a sigui un seri di tratamentu mas den kortenan sivil i tambe Korte di Kasashon kual a bin kulminá finalmente e siman aki na 2022, pa Cicely vd Dijs kende mester sinta su katigu. For di e verediktonan kontra di vd Dijs por konkluí ku e tabatin ròl pasivo, kual Ministerio Públiko a tene konsiderashon dor di e emití un komunikado audio visual unda Fiskal Mayó a konsiderá e proseso di klemensia komo alternativa pa vd Dijs. E posishon aki di Ministerio Públiko entretantu a bin kambia unda vd Dijs tòg a bin risibi un sitashon pa mèldu na Sentro di Detenshon i Korekshon djaluna 22 di Ougùstùs.

Den e kaso Babel tabatin 2 hechos den kual for di unu, Kortenan a konkluí ku vd Dijs a partisipá pasivamente, den e kaso aki den un intento pa yuda Gerrit Schotte. Esaki tuma lugá na momento Schotte a negoshá ku Fransesco Corallo riba finansiamentu pa kampana di MFK. Entretantu e pareha ya no ta huntu mas, unda vd Dijs a distansha su mes for di Schotte tambe durante prosedernan ku a sigui den korte.

Hecho 2 Kaso Babel i evaluashon di Korte

Na momento Schotte i Corallo a yega na un akuerdo ferbal, sèn a kuminsá lora. E dos hòmbernan a laga Corallo traha un karta di intenshon, unda Corallo a stipulá bon kla e intenshonnan akordá ferbalmente. “Fransesco Corallo i Gerrit Schotte a kumbiní lo siguiente:

1. Corallo ta duna sèn i 2. Corallo ta bira sosio i “akshonista” den partido Polítiko MFK.

Ministerio Públiko a deskubrí ku entre yanüari 2010 pa yüni 2010, momento i durante periodo ku Schotte tabata miembro di parlamento di Kòrsou pa partido MAN, Schotte a kombensé su konkubina Cicely vd Dijs traha dos faktura di Vandiss. E fakturanan, tabata dirigí na Betplus Giocolegale LTD, kual tabata un kompania instituto finansiero den e grupo di kompania, Atlantis Group of World Companies di asosiadonan italiano, unda Fransesco Corallo tabata pertenesé. Ta trata di dos faktura totalisando 214 mil dòler estado unidense. A fecha e faktura nan riba 4 di mei 2010 i 7 di yüni 2010, 10 siman promé ku MFK lo a debutá komo partido polítiko.

E akusashon den hecho nr.2 di Babel ta papia di “falsifikashon intenshonal”, esta “met opzet”. Pues, intenshonalmente, Schotte a indusi pa laga Vandiss na Kòrsou traha un faktura falsu, unda Vandiss ta preskribí di a duna Betplus “un servisio”. E servisio aki de fakto nunka no a eksistí, pasobra simplemente e no a tuma lugá. E falsifikashon di faktura segun e veredikto di Korte di Apelashon, ta hala un liña dirèkt ku e lokual Fransesco Corallo i Gerrit Schotte a kumbiní bou di hecho 1. Pa por komprondé dikon Gerrit a risibí kondena, mester analisá e relashon entre hecho nr. 1 (korupshon pasivo) i hecho nr 2 (falsifikashon). E manera mas simpel pa splik’e ta: “Gerrit Schotte a tuma sèn serka Fransesco Corallo (hecho 1) i despues a falsifiká dos faktura pa tapa e korupshon dor di krea un servisio entre dos kompania ku nunka a eksistí (hecho2).

“Opzet”,òf intenshonal te palabra importante den hecho 2 di Babel. Schotte a indusi Vandiss ku intenshon korekto òf inkorekto pa traha faktura falsu? Segun Ministerio Públiko fo’i ora bo traha un faktura falsu ya e intenshon ta unu inkorekto i di mala fe. Pero, MFK, di otro banda no a kometé niun delito dor di a tuma sèn for di Corallo, pa por kore kampaña polítiko kuné, anke e sèn despues a subi kuenta di konkubina vd Dijs. Hecho 2 tin un liña hopi fini pa interpretá, pero Korte di Apelashon kier a mustra via hechos 1 i 2, ku korupshon no ta un definishon aktivo so, sino e por ta pasivo tambe. “Pues, mi por duna bo sèn pa den futuro bo hasi kos pami”. I pa por a skonde e fabor den futuro , Korte di Apelashon a konkluí ku Gerrit Schotte a laga traha faktura falsu dor di 1. Krea un servisio ku no a eksistí, 2. Traha un faktura ku no ta original di Vandiss i 3. Pone number falsu riba nan. Esaki tabata Schotte kende a indusi vd Dijs pa hasi.

Sirkumstanshanan Babel

Aparte di e 2 hechosnan importante, den kaso Babel, tin diferente sirkumstansha adishonal unda Gerrit Schotte su aktitut tabata indikativo pa formulashon di sospechonan penal. Riba 21 mei 2013, mediante ofisial L.M.D., a traha un prosès ferbal. De e prosès ferbal aki a mustra un kantidat di transakshon MOT ku Gerrit Schotte, su familiarnan i asosiadonan a traspasá un suma di riba 2.2 mion florin entre mart 2007 pa yanüari 2013. Servisio di Reshèrshi Nashonal a konkluí ku Schotte a hasi su mes kulpabel na labamentu di plaka kèsh, yenamentu di formulario fiskal inkorekto i delito kontra di Lei Komptabilidat Gruponan Polítiko.

Ademas, deklarashonnan ku Gerrit Schotte mes a hasi, e.o. riba 24 di mei 2017, a kondusí Korte Komun na konfirmá e veredikto den Promé Instansha. Riba e fecha en kestion, Gerrit Schotte dilanti un wes komisario a atmití ku Corallo lo a manda sèn pe. Schotte den e deklarashon aki a kologá su konkubina, Cicely vd Dijs, momento el a splika Ministerio Públiko i wes komisario, ku vd Dijs tabata na altura k’e sèn di Corallo lo a subi un kuenta di vd. Dijs. Schotte: “vd Dijs a bai di akuerdo”. Schotte a splika ku Corallo a manda e sèn den dos tanda. E sèn a subi kuenta di No Brands ltd i Schotte tabata benefisiario di e kuenta en kestion. Na yüni 2010 e pareha vd Dijs/Schotte a biaha pa Miami huntu unda a kumpra dos cheque, kual unu di 100 mil dòler a subi kuenta di Vandiss. Segun deklarashon di Gerrit Schotte na wes komisario, e 100 mil dòler a kanselá debe di vd Dijs na Vandiss. “E sobra sèn riba kuenta di Fundashon Gerrit Schotte, gran parti a subi mi kuenta personal”, Schotte a sigui deklará. E deklarashonnan aki a pone un relashon pa korte por a konkluí e parti di korupshon, esta Schotte a tuma sèn pa bai hasi fabor den futuro. Ademas, e sèn supuestamente di kampaña a subi kuentanan di Vandiss i di su mes personalmente. Esaki tabata e proseso ku awe, Cicely vd Dijs mester ehekutá e verediktonan di e kortenan. Vd Dijs na diferente okashon a súplika klemensia sin éksito i na e momentunan aki Korte ta evaluando ehekushon di un rapòrt sikológiko despues ku vd Dijs drenta e sentro di korekshon. Vd Dijs den Korte di Apelashon a kende sentensia na 15 luna ménos 6 luna i lo mester sinta 2/3 parti di e kastigu.