Landsloterij tin basta debe di paga gobièrnu

WILLEMSTAD – For di e rapòrt di Kontraloria General a hasi di kuentanan anual di Landsloterij durante 2010 pa 2018, por dedusí ku gobièrnu tin basta plaka di haña serka Landsloterij. Ta trata di entre otro un debe relashoná ku Aruba i tambe debe di ‘omzetbelasting’.

Un debe di 564.293 florin ku Landsloterij tin serka Pais relashoná ku e partimentu di patrimonio (boedelscheiding) ku mester a paga Aruba a keda aparesé sin niun kambio den e kuentanan anual, for di aña 1996.

Segun e splikashon tokante dje kuentanan anual, ta trata di un debe di Landsloterij na Pais Antia Hulandes (ku a pasa ofer pa Pais Kòrsou). E debe ta originá for di e komparashon di debe 1986/1991 di Antia Hulandes i Aruba. “Na 1995 Pais a paga Ariba 2.564.293 florin na Aruba pa Landsloterij. Na 1995 i 1996 Landsloterij a paga 2 mion florin bèk na Pais i e saldo di 564.293 florin a keda. Nos ta konstatá ku e sobrá debe a keda meskos for di 1996 i te ainda ta inkluí den e kuentanan anual di 2018 di Landsloterij. Te asina leu, Pais no a tuma ningun akshon pa kobra e suma akí. Sinembargo, Landsloterij no a apliká un prinsipio di kaduká riba e debe ei, manera a hasi ku e debenan di ‘zegelbelasting’ i ‘vergunningsrecht’. Raad van Toezicht en Advies a entregá e Minister un petishon pa kaduká e debe akí tambe, despues di a risibí e reakshon riba e rapòrt den konsepto pa medio di su konsehero fiskal EY dia 6 di yanüari último.”

Segun Kontraloria, Landsloterij su posishon di likides tabata saludabel, ku un norma promedio di 1,5. Pero tòg durante henter e periodo di 2010 te ku 2018, no a eliminá e debenan di término kòrtiku di ‘omzetbelasting’ anualmente. “Debí na esei, den e periodo investigá, e debenan akí a akumulá un saldo di kasi 1,6 mion florin na fin di 2018.” Ainda Pais no a tuma ningun akshon pa kobra e suma akí tampoko. Segun Kontraloria, si Ministerio no apliká un régimen di kobransa mas stringente pa loke ta trata e organisashon akí, ta eksistí e peliger ku, despues di algun aña, Landsloterij lo depresiá e debenan akí tambe.”

Kontraloria General a duna un bista dje trayektoria di e posishon dje debe akí den un tabèl. Segun e tabèl, e debe a keda subi kasi tur aña for di 2012. “Kompará ku 2010, e debenan na final di 2018 a subi ku kasi 1,4 mion florin. E oumento dje debe ta debí ku durante 2012 pa 2015, Landsloterij no a paga e debe total di ‘omzetbelasting’ pa loke ta trata e añanan menshoná den e tabèl (10). E suma di debe di e añanan 2016 i 2017 sí ta kompleto pagá, i p’esei e debe a keda kasi meskos na final di e añanan ei. Den 2018 Landsloterij a bolbe keda sin paga e debe total di ‘omzetbelasting’, ku a pone e debe sigui oumentá ainda mas tantu.”