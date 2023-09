Mañan Korte di Apelashon ta disidí riba Ennia

Desishon: e tribunal di tres wes, mr. Tillema, mr, Wattel i presidente mr Geloven a yega na un veredikto.

NIEUWE HAVEN— Si tur kos kana konforme planifikashon, mañan riba 12 di sèptèmber Korte di Apelashon ta tuma un desishon riba “kaso Ennia”.

E tribunal di tres wes kende a trata e kaso di Ennia Caribe Holding den apelashon, mr. Tillema, mr, Wattel i presidente mr Geloven, a tuma tur nan tempu preskribí den lei pa yega na un desishon. Hasta promé di a sera e kaso, , a proponé na partidonan e opshon di yega na un akuerdo òf solushon alternativo promé di opta pa un veredikto. Korte a pone un fecha 6 di yüni komo fecha pa un veredikto, pero a kambia esaki i si ta bon mañan tin un veredikto. E proposishon di e tribunal pa yega na un kombenio pafó di korte, ta indikativo den kua direkshon por spera e desishon djamars próksimo.

Presidente di e tribunal wes mr. Geloven a menshoná riba último dia di tratamentu, ku e ta bai proponé un solushon alternativo. Riba su mes e materia di e kaso ta bastante kompliká. . E tribunal a lansa bastante pregunta na e Apelantenan i (eks)Ennia. Despues a evaluá e posibilidat kon leu e partidonan ta for di otro. Wes Geloven a proponé pa e partidonan trata na yega na un areglo pafó di korte pa kual e la duna un fecha pa yega na esei, sino ta pasa pa un veredikto. Su intento no a logra.

Pero, e tribunal tabata indikativo riba nan direkshon. Segun e tres wesnan, mester yega na un sistema práktiko pa un solushon i finalisá e konfliktonan. Mr. Geloven a puntra Ansary si e tin “algu den su kabes”. Ansary a bisa e la pronostiká ku Banko Sentral lo no a alkansá pa skapa e kompania. E la pone algun kondishon pa negoshá i pa para tur proseso den korte i yega na un proposishon ku ta na benefisio di e pais. Den un intento pa yega na un solushon, Korte a puntra tambe si Banko Sentral lo ta kontentu ku un suma mas abou di lokual nan ta claim. E pregunta tabata bastante dirigí i direkto. Segun abogado Horenman di banko Sentral, si yega na un deskuento ainda e tenedónan di pólisa ta keda perhudiká pero esei no ta nifiká ku Banko Sentral no ke yega na un solushon.

E tribunal, tabata ke algu mas konkreto for di Ansary. Segun Ansary, Korte su proposishon ta pa rebend’é nan mes aktivo bek i hink’é den Sun Resorts. Segun korte durante e último tratamentu, e proposishon ta pa trese aktivo (Mullet Bay) den Sun Resorts pa duna Ennia Caribe Holding “body”. Pero Ansary a bisa ku Sun Resorts no ta forma parti di Ennia Holding. E la bisa ku su abogadonan no por negoshá pe, nan por trata e kaso den korte, pero nan no por negoshá pe si. Pues, Ansary no tabata dispuesto na entrega su akshonnan di Sun Resorts.

Kòrsou, Hulanda i Reino ta pendiente e desishon den korte.