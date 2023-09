Na 2021 a duna órden pa studia Campo komo sentro di prostitushon

Punda– Hunta di Minister na novèmber aña 2021 a disidí ku mester bin un investigashon riba futuro di Campo Alegre, kaminda gobièrnu for di añanan 50 ta tolerá pa praktiká prostitushon legal. Minister di Finansa Javier Silvania tabata na kabes di un grupo di trabou ku lo mester konsehá Minister di Hustisia riba posibel kontribushon di gobièrnu na reapertura di Campo.

Pero esei no ta bai sin mas, paso e motibu pa kua a pèrmití Campo kuminsá drai den añanan 50 tabata pa evitá krímen di prostitushon riba kaya. E proseso di ‘prostitushon legal’ ta inkluí kòntròlnan médiko regular, loke ta evitá plamamentu di malesanan venériko. Sinembargo segun minister Silvania a resultá ku e asina yamá ‘gedoogbeleid’ (maneho di toleransha) pa prostitushon den Campo so no ta sufisiente pa evitá sierto aktividat kriminal òf pa mantené sufisiente órden. P’esei dia 24 di novèmber 2021, Hunta di Minister a disidí di instalá un grupo di servisio, enkabesá pa Silvania, pa konsehá minister di Hustisia Gilmar Pisas. Na yüni 2020 gabinete Rhugenaath ya a laga hasi un investigashon general. Lo mester a investigá tambe si hende muhé lokal lo ta pèrmití pa traha den Campo. Paso den añanan 50 a prohibí esei, paso e no tabata korekto. Resultado dje investigashon ei no ta konosí . Ministerio di Hustisia tabata solamente enkargá ku dunamentu di pèrmit na muhénan stranhero, pa bin traha den Campo komo prostituta. Pero e eksistensha di Campo ta toka tur ministerio, p’esei kada bes Hunta di Minister tabata papia huntu tokante e kuestion aki.

Diskushonnan si mester sigui tolerá prostitushon den Campo ta kanando for di tempu di minister di Hustisia Nelson Navarro. Minister Silvania kontestando preguntanan di parlamentario Gilbert ‘Gibi’ Doran di MFK tokante futuro di Campo, a mustra riba e realidat ku Campo ta un propiedat ekspropiá pa Ministerio Públiko. Campo ta pues un propiedat di gobièrnu. Ministerio Públiko tin e derechi di bende Campo riba findishi. E plaka lo keda di stòrt den e Fondo di Kriminalidat. Pero awor ku ta Gobièrnu mes a kumpra Campo Alegre, e opinionnan públiko ta dividí. Campo tin 150 kamber. E último persona ku tabata operá e bordel ta Rectour Corporation nv. Medio 2020 hues a deklará e kompania aki bankarota.

E bataya i influensha di Rectour tabata mediante un struktura hopi kompliká, kual tambe a konosé su kamindanan pa korte. Un grupo Hulandes, te ku 2021 ainda tabata buskando na keda ku kòntròl den Rectour despues ku abogado John L. tabatin kòntròl práktiko riba Rectour. Pero e desaroyonan a bin kambia na momento Rectour a bai bankarota. Definitivamente, e grupo hulandes ku un temporada largu tabata manehá Campo Alegre, mester a buska otro solushon pa logra haña lokual na ke. Regreso den e sentro di prostitushon lo no ta posibel mas via di korte sivil. Tabata trata di Nordic Venture Capital. Nordic Venture Capital BV di Bert Verhage a buska derechi riba e kompania Rectour NV, kual kompania tabatin maneho di Campo pa un temporada infinito. Pero awor ku Campo a entrega nan petishon di bankarota, Verhagen mester a buska otro opshon si e kier sigui ku su soñonan. Verhagen, na 2019 a hasi un intento serio pa drenta bek, pero a pèrdè den korte kontra di John L.

Nordic Venture Capital BV di Bert Verhage tabata claim ku ta nan ta unu dje invershonistanan mas grandi den Campo Alegre, temporada ku defuntu Giovanni van Ierland tabata na bida. Segun Nordic, nan tabata e propietario orginal den e kompania Rectour NV i a demanda esaki den korte. E historia di Rectour den eksistensha di Campo Alegre tabata unu interesante pasobra e kompania tabata e úniko kompania ku derechi pa manehá Campo Alegre. Esei tabata un struktura ku un abogado, defuntu John Franklin a laga traha pa protehá e propiedat for di akshonistanan. Entretantu Rectour a bai bankarota, Giovanni van Ierland i Leslie Franklin a fayesé, Campo a deteriorá i ayera Gobièrnu di Kòrsou a kumpra e lokalidat.