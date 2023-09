PAHO ta organisá training na Kòrsou riba maneho di adikshon

Piskadera– Di 13 pa 15 di sèptèmber 2023 Pan American Health Organization (PAHO) ta organisá un training na Hotel Renaissance (Kòrsou) pa tur e seis (6) islanan di Reino Hulandes. E training ta parti di un proyekto ku PAHO ta ehekutá den koperashon ku Hulanda y ku ta ser finansiá pa Hulanda y tin komo titulo “Improving the quality of healthcare services for people with substance use problems”.

Durante e training profeshonalnan ku ta traha ku personanan ku tin un of otro forma di adikshon lo haña oportunidat pa atkerí mas konosementu i desaroyá mas abilidat dor di usa sierto método ku ta alsa e kalidat di kuido. E enfoká lo ta riba (1) fortifiká kompetensha di e dunadó di kuido y (2) promové akseso y mehorá kalidat di servisio. Kòrsou lo tin representante di entre otro FMA, Brasami, PSI, Klínika Capriles/PAAZ, SDKK, GMN.

Segun PAHO, uso di supstansianan psikoaktivo ta kontribuí signifikante na e karga di malesa den e paisnan di amerikano karibense. Su impakto riba aspektonan sosial-salú ta krea retonan importante pa e servisionan di salú di e paisnan. Speshalmente relashoná ku e provishon di respondé efektivo i na tempu na e nesesidatnan sosial i di kuido di salu di e poblashon, enfokando riba e gruponan ku ta mas vulnerabel.

Strategianan pa reorganisá e oferta di kuido di salú pa usuarionan di supstansia, pa oumentá e aksesibilidat di servisionan i pa sigurá nan kalidat, mester inkluí servisionan i programanan na diferente nivel. Esaki den seno di e retnan den servisionan pa kuido di salubridat, speshalmente den kuido primario, unda ku mester promové i desaroyá e provishon di atenshon na tempu i kualifiká. Na nivel internashonal i ku un konseho amplio di diferente organisashon (OMS, UNDOC, PAHO, CICAD OAS), a logra un progreso signifikante den desaroyo di normanan di kalidat basá riba pruebanan siéntifikamente fundamentá i stándarnan spesífiko, ku ta permití e implementashon di prosesonan di evaluashon, monitoriamentu, i mehorashon pa sigurá e kalidat di e kuido di servisionan envolví. E èrmèntnan aki a bira ampliamente disponibel pa agensianan gubernamental i provedornan di tratamentu. Mester yuda pa sigurá klientenan ku tin desòrdenan di uso di supstansia por tin akseso na servisio di tratamentu adekuá i na tempu.

Segun PAHO, mehorando e kalidat di kuido ofresí na usuarionan problemátiko di supstansia, ta posibel pa oumentá e efektividat di resultadonan pa personanan ku ta buska tratamentu i asina, respondé na nesesidatnan di poblashon. Importante ta pa tene rèspèt na nan derechinan humano i énfasis riba provishon di kuido óptimo basá riba pruebanan siéntifikamente fundamentá. Den e kuadro di kolaborashon entre PAHO WHO i Gobièrnu di Hulanda, pa mehorá e kooperashon tékniko tokante salú mental i problema di uso di supstansia, e Programa Regional di Salu Mental i Uso di supstansia di PAHO a duna sosten na Aruba, Kòrsou, Sint Maarten i otro teritorionan den Karibe, ku un proyekto ku ta implementá lokalmente en koperashon ku ofisina representante di PAHO/WHO na Trinidad i Tobago.

Pa medio di e proyekto aki, PAHO ta ofresé koperashon tékniko na e paisnan menshoná ku tin komo meta fortalesé e kapasidatnan di institutonan nashonal di salú, en koperashon ku outoridatnan nashonal di kontròl. E proyekto aki tambe ta sostené un kurso di akshon, orientá pa establesé un ret integrá òf sistema di kuido, kaminda akshonnan enfoká riba programanan i servisionan di salú ta wòrdu artikulá i kordiná, na diferente nivelnan di kompleksidat di e ret di salú nashonal. E ophetivo ophetivo spesífiko di e inisiativa aki ta pa “fortalesé e kapasidat pa mehorá e kalidat di servisionan di kuido di salú pa hende ku problema di uso di supstansia pa medio di un tayer di entrenamentu. E entrenamentu lo reforsá e kapasidat di personal di servisio di salú i otro agentenan klave.