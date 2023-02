Polis lo no tolerá niun aktuashon di persona kontra di lei

fiskal mr. Dennaoui – Simon a elaborá riba e kampaña di “Aktua robes, sinti’é un bes

Willemstad: Ayera durante e rueda di prensa di gobièrnu, fiskal mr. Dennaoui – Simon di Ministerio Públiko a elaborá mas riba e kampaña “aktua robes, sinti’é un bes”, i e infrakshonnan i diferente multanan.

“Sero Toleransha” i detenshon mes ora

E fiskal a splika ku den e periodo di Karnaval, Ministerio Públiko ta instruí polis pa nan no tolerá niun aktuashon di persona kontra di lei. Esta di eheresé un periodo di “Sero Toleransha”. Esaki kemen ku polis tin ku aktua fuerte i disidido riba tur hende ku ta hasi nan mes kulpabel na infrakshonnan di lei den e periodo aki i pa nan no tolerá nada kontra di lei. Si por ehèmpel polis den pasado por a laga kos pasa paso ta un infrakshon chikí òf menos serio, awor aki nan a haña e instrukshon di Ministerio Públiko ku nan tin ku aktua i bai over na detenshon.

Por ehèmpel, si bo kana ku un sigaria di mariwana den bo man, awor aki, polis ta detené bo. E fiskal a bisa ku manera Minister di Hustisia ya a indiká, Ministerio Públiko lo outorisá polis pa listra preventivo. Esei kemen ku sin ku tin un sospecho kontra di bo, polis ta apoderá pa listra abo, bo outo, bo tas, lokual ku bo tin huntu ku bo.

Periodo di karnaval mas “Safe”

E apoderashon aki ta basá riba e lei di arma di kandela i ta pa kita arma di kandela for di nos kayanan. Asina e fiskal a bisa ku nan ke yega na un periodo di karnaval mas “Safe”. Esaki kemen ku si polis para bo pa listra bo, bo tin ku kumpli kuné. Si bo no hasi esaki, bo ta kometé un akto penal, esta no sigui órden di polis. Na Hulandes ta yama esaki “ het niet opvolgen van e en ambtelijke bevel”. Bo ta wòrdu detené. Ora haña arma di kandela, bo lo wòrdu detené i bai den un proseso penal normal, es desir ku tin ku lugá den prizon pa bo bai sinta. E maneho di “Aktua robes, sintié un bes”, ta enserá ku Ministerio Públiko lo tuma desishon mesora den kasonan ku ta wòrdu presentá dor di polis na nan.