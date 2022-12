Public Wage Bill riba kosto di ámtenar ta kai 60 mion florin kòrtiku

Konflikto: adaptashon di salario i pagonan di indeksashon retrasá ta pone sindikatonan den un posishon fuerte kontra di Hulanda.

Punda—E Lei di Konsenso COHO ta kai 35 mion florin ménos di lokual tin planiá pa baha kosto salarial den aparato gubernamental. Esaki ta lokual un kalkulo indikativo ta indiká, miéntras organisashonnan sindikal ainda no ta atendiendo e problemátika di Public Wage Bill deskribí den aklarashonnan di COHO.

Di akuerdo ku e Lei di COHO mediante ehekushon via Pakete di Pais, Kòrsou mester baha por lo ménos 100 mion florin na kosto di salario estatal. Esaki ta dedusí for di e prinsipio ku bo kostonan di salario no mag di surpasá 10% di bo Produkto Nashonal Brutu, ku despues di Covid ainda no ta rekuperando na Kòrsou. Esaki ta duna un indikashon kua direkshon Hulanda ke bai, pa lokual ta trata kosto di ámtenar, esta salarionan kolektivo na nivel makro.

Mediante COHO, Hulanda ta kalkulando pa Kòrsou baha por lo ménos 100 mion florin anual den salarionan di e funshonario públiko. Segun Hulanda, e kosto total na salario, konforme e Public Wage Bill no mag surpasá 400 mion florin, miéntras presupuesto te ku 2022, ta mustra un kosto total na salario, inkluso VVU, penshun ets na 520 mion florin. Un bahada di 120 mion florin kolektivo den bolsa di salario.

Esei ta nifiká ku e rekorte salarial di 12.5% aktualmente den diskushon no ta sufisiente pa yega lokual e Public Wage Bill den COHO ta indikando. E rekorte kolektivo di 12.5% ta mustra riba un bahada di solamente 65 mion florin anual den salarionan di ámtenar, Konsekuentemente, aparte di baha salarionan kolektivo ku 12.5%, Hulanda ta bai eksihí mas ku esei, miéntras e Produkto Nashonal Brutu di Kòrsou mantené su mes bou di 5 miar florin anual.

Klèm: minister di asuntunan personal i di aparato públiko, Kid Martina mester tin un super “calculator” pa Sali for di e klèm.

Di otro banda na indeksashon di salario, si sindikatonan mester demandá e repago pa tuma lugá durante 2023, Gobièrnu di Kòrsou tin un problema grandi. Si sindikatonan eksihí pa gobièrnu adaptá nan salario konforme lei segun nan a splika durante último rueda di prensa, ta papiando di un “inhaalslag” di por lo ménos 90 mion florin pa paga den 2023. Despues di paga e retraso, ainda mester bai adaptá e salarionan di 2023 na inflashon, kual pa 2023 por surpasá 8%, mirando e desaroyonan ekonómiko na Hulanda i na Estádos Unídos.

E situashon lo ta un tenso pa gobièrnu di Kòrsou. Di un banda, COHO ta eksihí pa baha por lo ménos 120 mion florin, miéntras e rekorte di 12.5% ta produsí solamente 65 mion florin den bahada. Di otro banda, te na momento kuminsá ehekutá e lei pa baha 12.5%, sindikatonan ta demanda na promé lugá pago den retraso di indeksashon kombiná ku adaptashon di nan salarionan na e.o. oumento den kosto di bida.