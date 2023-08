Silvania ta konsiderando 25 mil penshonado na Ennia

Pietermaai– Segun Minister Javier Silvania, refinansiamentu di debenan, invershonnan duradero i garantisa penshon di mas ku 25.000 penshunado di Ennia tin un impakto grandi riba e presupuesto di 2024



E resultadonan di e negosashonnan ku ainda ta andando tokante refinansiamentu di e debenan di covid (na balor di NAf 911 mion), finansiamentu di e invershonnan duradero i solushon di e problemátika di ENNIA (posiblemente via di un fiansa di Hulanda) tin un impakto grandi riba e presupuesto 2024. Ku e solushon di e problemátika di ENNIA, gobièrnu ta purba di sigurá penshun di mas ku 25.000 kompatriota.



Den prensa (manera e komunikado di prensa di PNP), medionan sosial i den polítika tin hopi atenshon dediká na e konsiderashon di Minister di Finansa pa pidi Parlamento, via di Konseho di Minister, pa presentá e proposishon di presupuesto 2024 mas lat, pa asina por inkluí e efektonan di e negosashonnan ku ta tumando lugá.



Den su karta di 7 di ougùstùs 2023 (kaso numerá 2023/029473) na RvM, Minister di Finansa a pidi pa aprobá e siguiente asuntunan pa motibu di e desaroyonan aktual relashoná ku e negosashonnan ku ta tumando lugá, ku por tin un efekto signifikante riba e presupuesto di 2024:



● Pa adaptá e presupuesto 2024 na fin di sèptèmber 2023 a base di e resultadonan di e negosashonnan menshoná anteriormente.



● Ku e mirando e negoshashonnan ku ta tumando lugá (inkluyendo e di dos ronda di konseho di Konseho di Konsulta i Cft, ku lo sigui despues di e modifikashon di e presupuesto di 2024) e presupuesto di 2024 lo por ser presentá na Staten solamente pa mas tardá 6 di novèmber 2023, miéntras ku e fecha legal pa entregá e presupuesto di 2024 na Staten ta e di dos djamars di sèptèmber.



● Ku Minister di Finansa ta deseá pa aserká Staten ku e petishon pa por presentá e presupuesto di 2024 no mas laat ku 6 novèmber 2023.



E karta di Minister di Finansa di 7 di ougùstùs 2023 ta ser terminá ku e petishon na RvM pa aseptá e puntonan anterior.



Segun e komunikado ta sigui bisa, a base di e petishonnan di Minister di Finansa, manera ekspresá den e karta di 7 di ougùstùs último, RvM a aseptá di pidi konseho legal tokante e posibilidat pa presentá e proposishon di presupuesto 2024 mas lat, dia 9 di ougùstùs último. Petishon pa konseho legal a tuma lugá via di un karta di Minister di Finansa, dirigí na sekretario di Konseho di Minister, kual a wòrdu prepará pa Minister di Finansa durante di e Konseho di Minister, dia 9 di ougùstùs último.



E asesorashon legal ku a ser pidí no tabata pa evaluá si Minister di Finansa por hasi un petishon na Staten pa presentá e presupuesto 2024 mas lat. Esaki ta demostrá tambe den e kuadro di e petishon di konseho. Pa e motibu aki a buska konseho legal i a hasi un petishon na Staten.



Pues, riba e pregunta si e asuntu aki a keda tratá den Konseho di Minister, e kontesta ta ‘SÍ’. Sin embargo, RvM no a tuma un desishon tokante si lo presentá e presupuesto 2024 mas lat òf nò dia 9 di ougùstùs último. Hustamente pa esaki a buska diferente asesoria legal.



Durante un reunion ekstraordinario di Konseho di Minister riba 15 di ougùstùs último, e ministernan a yega na un akuerdo ku e presupuesto pa 2024 ku ya a wòrdu prepará (i ku a ser entregá na Konseho di Konsulta i Cft pa konseho na yüli 2023) lo ser entregá na Staten na tempu. Naturalmente, ku e informashon ku e resultadonan di e negosashonnan lo wòrdu inkorporá den un nota van wijziging na un momentu despues.