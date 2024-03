Silvania ta urgi reunion riba maneho na Ontvanger

Punda—Minister di Asuntunan Finansiero, Javier Silvania a manda un karta i kopia di raportnan SOAB riba Ontvanger, pa parlamento di Korsou. Esaki a sosode mediante un karta dirigí na presidente di Parlamento, Charetti America Fransisca.

Den su karta e minister a menshiona di a primintí durante e tratamentu di presupuesto ku a tuma lugá 25 di yanüari último, Parlmento ta risibí e promé rapòrtnan di e Ouditorianan Interno ku SOAB a hasi na Ontvanger for di momentu ku el a asumí e enkargo komo minister na 2021. E relatonan ta referí na e funshonamentu di e proseso di kobransa di impuestonan i primanan durante e añanan 2020 te ku sèptèmber 2023.

Segune minister, aparte di SOAB, fiskal di Ministerio Publiko tambe tin varios konklushon tokante di Ontvanger. Asina fiskal ta indiká lo siguiente: Ku Ontvanger no ta funshoná no ta resultado solamente di e echo ku e debenan ta asina hopi, sino tambe pa motibu ku ta otorgá areglonan di pago, miéntras ku no a hasi un evaluashon di e kapasidat di pago (A lo ménos esakinan no ta inkluí den e sistema GOS). Ku esaki Ontvanger no ta kumpli ku e Ordenansa di Kobramentu, art. 6 insiso 1 (Ontvanger ta outorisá pa duna e kontribuyente, suspenshon riba su petishon pa suspenshon di pago i tambe otorgá kondishonnan di pago mas fásil, si resultá ku e no por kumpli ku e areglonan di pago preskribí pa motibu di sirkunstansianan spesial, fuera di su boluntat).

Segun e minister, e rapòrtnan di ouditoria di SOAB ta basta ekstenso. Pa e motibu aki a inkluí solamente algun konklushon hopi serio di e ouditorianan interno aki bou.

1) Rapòrt tokante otorgamentu di adelantonan riba restitushonnan.

For di 2018 Ontvanger a paga 5,3 mion florin na adelanto di restitushonnan ku ainda mester risibí. No tin base legal pa pago di adelantonan riba restitushonnan. E adelantonan ta ser pagá tantu na ámtenarnan komo no ámtenarnan, inkluyendo ámtenarnan haltu i funshonarionan polítiko (anterior). E selekshon di ken ta risibí pago di adelanto òf nò ta wòrdu hasí dor di Ontvanger personalmente sin kriterionan definí. Pagonan di adelantonan ta tuma lugá promé ku Inspektor determiná e aanslag i den algun kaso promé ku e deklarashon korespondiente ser entregá. For di 31 di mart 2023, e hefe interino nobo di e departamentu di kontabilidat di Ontvanger a establesé proseduranan pa fortalesé e kontrolnan interno relashoná ku e proseso di pago di adelantonan. Sin embargo, for di e momentu ei tòg a keda paga adelantonan pafó di e prosedura establesé, i ku esaki for di kontrol di e hefe di e departamentu di kompatibilidat. Di e 39 pagonan di adelanto ku SOAB a ouditá, e petishon di e petishonario no ta presente den ni unu. Ontvanger a indiká ku e petishonnan ta yega personalmente serka dje via telefòn i Whatsapp. Ta falta hustifikashon (nesesidat) pa pago di adelanto den tur e kasonan selektá. Solamente 3 di e 39 pagonan di adelanto ku a kontrolá tin un kalkulashon preliminar di restitushon sperá. Den e 36 kasonan restante falta e hustifikashon di e montante pagá. Ta despues di anunsio di e investigashon di SOAB, Ontvanger a hasi un rekonsiliashon entre e montantenan paga adelantá i e restitushonnan realmente determiná pa Inspektor. E rekonsiliashon aki no a tuma lugá promé. Ontvanger a disidí di suspendé pago di adelantonan di restitushonnan ku ainda mester risibí entrante di 1 di yanüari 2024.

2) Rapòrt pa e periodo te ku 30 di novèmber 2021

Den hopi kaso medidanan di kobransa no ta wòrdu tumá òf no ta wòrdu tumá na tempu. Failnan di kobransa (elektróniko) ta inkompletu i den hopi kaso no ta hustifiká dikon a otorgá suspenshon di pago na un kontribuyente. Ta falta instrukshonnan di trabou aktual riba e proseso di kobransa.

3) Rapòrt pa e periodo te ku 31 di mei 2022.

Ontvanger no ta supervisá si e medidanan di kobransa nesesario ta wòrdu tumá na tempu. Komo resultado, tin tambe e riesgo di vensementu di debenan di impuesto pendiente. No tin un maneho di adaptashon òf ahuste di organisashon ku ta tuma lugá dor di Ontvanger. Hustifikashon pa tuma (òf no tuma) medida di kobransa hopi bia ta falta den e fail di kobransa. Hopi biaha ta falta un kalkulashon di e kapasidat di pago pa por yega na un akuerdo di pago ku ta desviá for di e reglanan di kobransa aplikabel. Komo resultado, no por establesé e legalidat di e areglo di pago determiná. Ontvanger ta intervení regularmente personalmente den e proseso di kobransa sin splikashon adishonal ni registrashon den e fail di kobransa. Ontvanger no ta ehekutá un kontrol efektivo di kumplimentu ku e areglonan di pago. Mayoria di e akuerdonan di pago ku a akordá no ta wòrdu kumplí sin ku tuma e medidanan oportuno. Tin riesgo ku ta sobrepasá e términonan di pago máksimo i ku e debenan di impuesto ta keda akumulá.

4) Rapòrt pa e periodo te ku novèmber 2022

Ontvanger no ta supervisá si e medidanan di kobransa nesesario ta keda tumá na tempu. Komo resultado, tin tambe e riesgo di vensementu di e debenan di impuesto pendiente. Ontvanger no ta kontrolá e debenan di impuesto ku no por rekuperá mas, sin ku e dokumentashon nesesario tei. Ontvanger no ta hasi uso di e informashon di maneho disponibel pa dirigí e organisashon, sino solamente pa kontestá Minister. No ta dirigí Ontvanger pa logra e metanan di e organisashon. Sin guia di parti di e tim di maneho, tin e riesgo ku e metanan di e organisashon, inkluyendo e entrada presupuestá, lo no wòrdu lográ. Den hopi kaso ku a desviá di e reglanan di kobransa, no tin un hustifikashon registrá den e fail di kobransa. Pa e motibu ei no por determiná e legalidat di e eksepshon. Ontvanger no ta ehekutá un kontrol efektivo di e kumplimentu ku e areglonan di pago. Mayoria di e areglonan di pago ku a ser akordá no ta wòrdu kumplí sin kuta tuma e medidanan oportuno. Tin e riesgo ku ta sobrepasá e términonan di pago máksimo i ku e debenan di impuesto ta keda akumulá. E failnan di kobransa ta inkompleto i no tei den hopi kaso. Esaki ta hasi imposibel pa verifiká si e medidanan di kobransa tumá ta legal, korekto i tumá na tempu, tantu pa e tim di maneho komo pa e ouditornan interno. Ontvanger ta intervení regularmente personalmente den e proseso di kobransa, hopi bia sin e splikashon rekerí. Ta usa kondishonnan di pago desviá (mas faborabel) sin indiká motibu, konsiderashon òf e midimentu di e forsa di pago. Algun ehèmpel spesífiko di esaki ta: Un keho presentá pa e kobradó bou di SVB pa e debe di un provedor di kuido médiko ta wòrdu halá aden, na nòmber di Ontvanger i ta wòrdu kombertí den un akuerdo di pago pa un pago mensual segun términonan signifikativamente mas abou sin mas hustifikashon den e fail di kobransa. Pa un provedor di kuido médiko ku un debe di impuesto di mas ku 1,2 mion florin, ku ta indikashon di añanan di inkumplimentu ku obligashonnan di impuesto, e kobradó a presentá un keho bou di SVB. Riba petishon di Ontvanger, sin hustifikashon adishonal, e dedukshon pa kobransa dor di SVB ta redusí te na 25% di e montante deklará pa e provedor di kuido, loke ta nifiká ku e término máksimo di 48 luna ta surpasá ampliamente. Pa un transportadó ku un debe di 4,5 mion florin, inkluyendo un òrdu di despacho di duana di 1,1 mion florin, Ontvanger a akordá un areglo di pago di 5,000 florin pa luna. Esaki miéntras ku un investigashon di kobransa hasí pa SBAB ta mustra ku e transportadó aki tin e posibilidatnan pa paga i tambe a risibí konseho di e lider di tim di kobransa spesial di e tempu ei pa hasi e gerente responsabel, i tambe pa pasa pa kobransa obligatorio. E hustifikashon di Ontvanger relashoná ku esaki no por wòrdu hañá den e fail di kobransa. Un kadena di establesimentu di horeca ku un historia largu di inkumplimentu ku impuesto i primanan, a risibí na diferente okashon un areglo di pago na nòmber di Ontvanger, ku no ta den proporshon ku e debe di impuesto pendiente. Strukturalmente no ta kumpli ku e akuerdonan di pago aki. Pa un debe di OB pendiente di kasi 1 mion florin, a sera un akuerdo di pago di 2.500 florin pa luna. E empresario di horeca en kuestion, no a kumpli ku e areglo di pago aki. Seguidamente, a bolbe sera un areglo di pago nobo di 2.500 florin mensual pa un debe di 1,5 mion, ku atrobe no a kumpli kuné.Un provedor di servisio komersial strukturalmente no ta atministrá su obligashonnan fiskal tantu komersial komo privá. For di 2011 a sera diferente areglo di pago ku no a kumpli kuné. E debe a akumulá yega mas ku 1 mion florin, te Ontvanger a emití un òrdu di embargo, ku despues ta keda retené pa Ontvanger. Na nòmber di Ontvanger, ta sera un areglo di pago di 6.000 florin pa luna, ku atrobe no ta kumpli kuné. Riba instrukshon di Ontvanger, ta añadí aanslagnan nobo na e areglo di pago kada bia, miéntras no ta kumpli ku e kondishonnan di pago. Na 2022, e debe a subi te na kasi 2 mion florin.

Finalmente segun Minister Silvania, ta bon pa menshoná ku esaki ta solamente un selekshon di e failnan di kobransa i ku e método di trata aki ta wòrdu hibá na un eskala grandi pa Ontvanger. Previo solisitut, Ontvanger ta apelá riba su ‘diskreshon’ den e proseso di kobransa. Sin embargo, esaki no ta kita balor di e echo ku e motibonan pa desviá for di e akuerdonan di rekuperashon aktual mester wòrdu registrá den e fail di kobransa. Un registrashon ku segun e ouditornan interno ta falta den kasi tur kaso. “E kobradó ta risibí solamente instrukshon di Ontvanger pa realisá e akshon relevante, sin splikashon adishonal”, segun e rapòrt di ouditoria interno. Bo por imaginá ku esaki tin un efekto hopi demotivante riba e kobradónan i deurwaardernan benevolente ku ta ehekutá nan trabounan di kobransa di bon fe.

E rapòrtnan di SOAB ta mustra klaramente ku tin faboresimentu di algun kontribuyente. Tambe e rapòrtnan di SOAB ta mustra ku diferente resultado ta keda ripití pa añanan konsekutivo, sin ku esaki a hiba na implementashon di akshonnan di mehorashon. Na lugá di esaki, ta duna (konforme e reakshon di Ontvanger riba e rapòrtnan di SOAB), komo ‘splikashon’ e kandela na 2019, e mudamentu ku a tuma lugá despues i e pandemia di COVID.

E minister a hasi apelashon na presidente di parlamento pa tuma bon nota di e resultadonan impaktante den e rapòrtnan athunto. Pa por duna e informashon nesesario na komunidat, Silvania ta pidi amablemente pa yama un reunion di komishon sentral mas lihé posibel pa presentá e resultadonan di e rapòrtnan di SOAB menshoná anteriormente na Staten.