SOAB ta duda den supervishon na Ontvanger

Punda—Segun un rapòrt ku Minister di Finansas, Javier Silvania a entrega na Parlamento di Kòrsou, Ontvanger no ta supervisá si e medidanan di kobransa nesesario ta keda tumá na tempu.

Komo resultado, tin tambe e riesgo di vensementu di e debenan di impuesto pendiente. E rapòrt ta konkluí ku Ontvanger no ta kontrolá e debenan di impuesto ku no por rekuperá mas, sin ku e dokumentashon nesesario tei. Ontvanger no ta hasi uso di e informashon di maneho disponibel pa dirigí e organisashon, sino solamente pa kontestá Minister. No ta dirigí Ontvanger pa logra e metanan di e organisashon.

E ofisina di konsultorio estatal ta konklui ku sin guia di parti di e tim di maneho, tin e riesgo ku e metanan di e organisashon, inkluyendo e entrada presupuestá, lo no wòrdu lográ. Den hopi kaso ku a desviá di e reglanan di kobransa, no tin un hustifikashon registrá den e fail di kobransa. Pa e motibu ei no por determiná e legalidat di e eksepshon. Ontvanger no ta ehekutá un kontrol efektivo di e kumplimentu ku e areglonan di pago. Mayoria di e areglonan di pago ku a ser akordá no ta wòrdu kumplí sin kuta tuma e medidanan oportuno. Tin e riesgo ku ta sobrepasá e términonan di pago máksimo i ku e debenan di impuesto ta keda akumulá. E failnan di kobransa ta inkompleto i no tei den hopi kaso. Esaki ta hasi imposibel pa verifiká si e medidanan di kobransa tumá ta legal, korekto i tumá na tempu, tantu pa e tim di maneho komo pa e ouditornan interno. Ontvanger ta intervení regularmente personalmente den e proseso di kobransa, hopi bia sin e splikashon rekerí.

SOAB a sigui menshona ku ta usa kondishonnan di pago desviá (mas faborabel) sin indiká motibu, konsiderashon òf e midimentu di e forsa di pago. Algun ehèmpel spesífiko di esaki ta: Un keho presentá pa e kobradó bou di SVB pa e debe di un provedor di kuido médiko ta wòrdu halá aden, na nòmber di Ontvanger i ta wòrdu kombertí den un akuerdo di pago pa un pago mensual segun términonan signifikativamente mas abou sin mas hustifikashon den e fail di kobransa. Pa un provedor di kuido médiko ku un debe di impuesto di mas ku 1,2 mion florin, ku ta indikashon di añanan di inkumplimentu ku obligashonnan di impuesto, e kobradó a presentá un keho bou di SVB. Riba petishon di Ontvanger, sin hustifikashon adishonal, e dedukshon pa kobransa dor di SVB ta redusí te na 25% di e montante deklará pa e provedor di kuido, loke ta nifiká ku e término máksimo di 48 luna ta surpasá ampliamente.