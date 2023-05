Tankinan na Bullenbaai por lo pronto bou di hür serka CPR

Bullenbaai—Un kontrakt di hür, entre Curaçao Refinery Utilities i Curaçao Petroleum Refinery, ainda ta na vigor. Na ougùstùs 2022, CRU riba konseho di Refineria di Kòrsou, a firma un akuerdo ku CPR pa 6 luna. E kontrakt a vense i keda prolongá pa un periodo indefiní pero ku un tèrmino di finalisashon di 3 siman.

Miéntras no tin interes pa ópera Refineria Isla, CPR por lo pronto ta keda ku derechi riba hür di tur fasilidat na Bullenbaai. Na e momentonan aki, tin un kantidat di den un komunikado na Febrüari 2023, Refineria di Kòrsou (RdK) a informá ku a informá Caribbean Petroleum Refinery (CPR) ku ta tèrminá e kòmbersashonnan tokante maneho i operashon di e refineria i Bullenbaai. RdK a informá CPR na mes momentu ku no ta konsiderá CPR komo ‘preferred bidder’ mas den e proseso aki i konsekuentemente lo no kombersá ku CPR eksklusivamente mas. E kòntrakt di hür di e tankinan na Bullenbaai dor di CPR entretantu si a keda prolongá i lo kontinuá di akuerdo ku e kòntrakt. RdK, unabes ta asina leu, lo informá komunidat di e siguiente pasonan ku lo tuma den kuadro di aktivashon di e refineria. Tabata trata di un komunikado bastante konfuso, pasobra na promé instante e titular di e komunikado a indiká ku na Bullenbaai tampoko no tin kontinuidat ku CPR. E titular tabata menshoná tekstualmente: “RdK a informá CPR ku ta para e kòmbersashonnan tokante maneho i operashon refineria i Bullenbaai”. Pero ora lesa kontenido di e teksto, por lesa klaramente ku a prolongá e kontrakt di hür na Bullenbaai. Entretantu e kontrakt na Bullenbaai ku CPR ta na vigor.