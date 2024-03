65 firma pa no laborá mas bou di direktora di Betesda

Willemstad, — Presidente CBV ta kompartí ku tin 65 firma di trahadónan ku ta bisa nan no ke laborá mas bou di e direktora aktual di Betesda sra Rog.

Annaliza Mathilda, presidente di CBV a bisa ku a sinta na mesa ku minister den kual sindikato i minister a kompartí informashon ku otro tokante diferente inkietutnan. A bisa nan ku no a bini pa atendé generator i òf aspekto di sèn pero puntonan di trahadónan. Aki tin 65 firma ku tin poné riba papel ku ta eksigí ku no ke laborá mas bou di sra Rog. “Mirando ku sra Rog su kontrakt ta bai kaba no ke pa e bai sin un trabou. Mirando ku sra Rog ta un dòkter di kas i Kòrsou mester di nos spesialistanan no ke pa sra Rog bai man bashí”, e presidente ta komentá.

E presidente di CBV ta bisa ku e no ta kere ku trahadónan ta sali nan kas pòrnada. E desishonnan aki por a wòrdu tuma basta tempu kaba paso a kompartí informashon ku Raad van Toezicht. Pues awor aki Raad van Toezicht ta na altura di e puntonan menshoná. Ke pa respetá desishon di e 6 trahadónan ku a entrega un karta anteriormente na deurwaarder indikando ku nan no ke traha pa e direktora mas, i tambe e 65 firmanan di trahadónan ku no ke traha bou di e direktora aktual di Betesda mas. No por bisa ainda kiko e desishon lo bira pero e presidente di CBV a bisa.

“Nos sa kiko nos ke i kiko nos ta para ke i nos no lo move ni un minüt ni un centimeter drenta Betesda sin e desishon ku nos a eksigí na mesa wòrdu tumá awe mainta”, Annaliza Mathilda ta splika. Pues Raad van Toezicht lo mester atendé ku e direktora di Betesda. Raad van Toezicht a bisa pa duna nan tempu pa nan papia i deliberá riba e desishon ku lo wòrdu tumá. “Ke pas i trankilidat bèk den Betesda”, Annaliza Mathilda ta bisa.