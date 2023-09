Korte no por pone legisladónan bou di preshon

Punda— Segun abogado, mr. Peppie Sulvaran, ta imposibel ku un instituto por pone legisladónan bou di preshon. Segun e abogado, den un demokrasia kada instituto mester sa su lugá i mester duna rèspèt na otro. A para bira un mal kustumber ku ta malusá instalashon formal di huesnan pa oradornan purba pone e legisladornan di e diferente islanan bou di preshon pa introdusí sierto leinan ku nan ta deseá i nan ke mira introdusí.

Ta manera un tradishon ku Korte mes i Ministerio Públiko ta malusá e podio aki pa algu ku mester wòrdu kondena públikamente. Esaki ta un práktika anti- demokrátiko i ta duna muestra di arogansia i falta di rèspèt pa e outoridat máksimo. Ta un tradishon estatal, ku huesnan ta keda leu for di produktonan legislativo. Ta aki so bo ta haña hasta hues ku ta traha lei, lokual ta algu inkreibel den un demokrasia. Un hues nunka por apliká mesun kriterionan ku un legislador, ku tin último palabra si un lei lo bini si òf no.

Ta p’esei ta un prinsipio di derechi estatal, tambe den Reino Ulandes ku trahamentu di lei ta un prioridat eksklusivo di legislador. No ta pòrnada tampoko ku nos a skohe pa prohibí huesnan pa husga leinan formal ku eksepshon di e relashon ku tratadonan. Esaki ta kuadra ku e posishon di korte i ministerio públiko den nos sistema konstitushonal. Hues i ministerio públiko mester sa nan lugá i no mester violá e fronteranan konstitushonal. Lokual si òf no mester bin den un lei ta tereno eksklusivo di e legislador. Si e legislador no ta di akuerdo ku algu, no tin niun forsa ku por oblig’é introdusí e lei. Na mi opinion no ta kuadra tampoko ku posishon di un magistrado pa e permití su mes libertatnan ku no ta kuadra ku su posishon den nos estado de derechi. No tin ningun motibu pa habri e porta será ei i hasi komo sifuera nan por instruí òf roga legislador públikamente pa pasa un lei ku nan ke pa bini. Na formulashon di e órden konstitushonal ya e fronteranan i límitenan pa institutonan demokrátiko a wòrdu pone bon kla. E kos aki ta un falta di rèspèt kompletu pa nos Parlamentu(nan) i nos sistema demokrátiko. E magistradonan ku ke pa sierto lei bini, tin un solushon so. Retirá i postulá nan mes riba un lista polítiko i presentá konseptonan di lei den Parlamentu. Te ainda ta konta aki: ‘Only rules dictate results, come what may’. No tin niun otro poder ku por remplasá esun di pueblo. Asina mester keda tambe. E ‘Diosnan’ inferior den nos orden konstitushonal, tambe mester siña biba ku esei, ku nan ke of no. Si Aruba mes si a pasa un lei, esei ta nan problema, no di nos ni di San Martin. Konkordansia por sierto ta nada mas ku un prinsipio i no ta obligashon pa niun legislador introdusí niun lei ku nan no ta di akuerdo kune òf ku nan ke tuma mas tempu pa debatí riba dje, paso otronan si a hasie. Asina ta laga tur hende sinta masha bon mucha riba e banki ku lei i prinsipio konstitushonal a ordená pa nan i no hasi ko’i mala mucha dor di violá reglanan básiko di nos eksistensia.