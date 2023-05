Minister Hato: "A bira tempu pa strukturá eksistensia di kompanianan di seguridat"

Segun Minister di Hustisia Hato e ta kere ku mester bin ku un lei pa strukturá eksistensia di kompanianan di seguridat.

WILLEMSTAD,- Den kuadro dje responsabilidat pa mantenshon di órden públiko, Minister di hustisia mr. Shalten Hato ta kere ku mester bin ku un lei pa strukturá eksistensia di kompanianan di seguridat, kual alabes ta enserá invershon den formashon dje personal di dicho kompania.

Esaki ta forma parti dje programa di gobernashon di Gabinete Pisas II, ku ta mustra ku mester traha riba regulashon di e sektor konsistiendo di kompanianan di seguridat. Pa e motibu aki Minister Hato a laga traha riba un konsepto di lei den kual ta regla ku den futuro un kompania di seguridat mester disponé di un pèrmit pa e por fungi komo tal.

Tambe e kompania di seguridat mester kumpli ku eksigensianan di konfiabilidat i tambe e mester demostrá di tin ekspertisio den kas, dor di invertí den su personal. Minister di Hustisia lo ta e órgano ku tin e outoridat pa otorgá, prolongá òf kanselá pèrmit di un kompania di seguridat. Kuerpo Polisial lo ta e instansia ku lo trata e pèrmitnan konserní. Tambe Kuerpo Polisial na nòmber di Minister di Hustisia lo ta e instansia ku lo otorgá, prolongá òf kanselá e pèrmit òf desishon pa e personal den servisio di e kompanianan di seguridat.

Mester bai invertí den formashon dje personal di dicho kompania di seguridat .

Kuerpo Polisial ta e úniko instansia ku tin e tarea i e outoridat basá riba lèi pa sòru pa orden públiko i investigashon penal. Pa kumpli ku e tarea aki Kuerpo Polisial tin e outoridat pa, na momentu ku ta nesesario, uza forsa duru i e métodonan nesesario pa sòru pa mantenshon di orden públiko.

Polis su tarea no ta vigilansha di un persona i/òf bienes (inmobil) di un persona òf kompania. Pa e último aki, un kompania di seguridat riba petishon di un kompania òf persona por vigilá un persona òf kompania (su bienes). E kompania di seguridat no ta aktuando basá riba un lèi òf no ta investigando un kaso penal. Den prinsipio e personal no ta disponé tampoko di e outoridat pa hasi investigashon.

Kompanianan di seguridat ta vigilá e seguridat di persona i tambe di material i/òf bienes imobil kontra disturbio di òrdu òf trankilidat riba un tereno i tambe den un edifisio. E ramo aki mester wordu regulá, mirando e echo ku kada kompania di seguridat di un òf otro manera (por) ta mishi ku e derecho di privasidat òf libertat di un persona pa kana liber. Den e lèi aki lo ankra eksigensianan ku un kompania di seguridat mester tene su mes na dje. Esaki lo bira posibel dor ku kada kompania di seguridat pa e por fungi komo tal mester disponé di un pèrmit di Minister di Hustisia pa por ehersé e trabounan ya menshoná.

E lei lo sòru pa e kompania di seguridat kumpli ku eksigensianan ku ta hasi e kompania aki konfiabel i tambe kapasitá pa por kumpli ku e tareanan di vigilansia. Gobièrnu ta aploudí tur esnan ku ta kere den nos país i disidí di lanta un kompania, manera un kompania di seguridat pero den mesun rosea ta haña sumamente nesesario pa regulá na ki momentu i na unda un persona ku ta traha den servisio di un kompania di seguridat por aktua i kua outoridat e persona aki tin.