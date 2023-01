Pisas kombensí ku Refineria Isla tei habri

Pisas: kombensí di lo habri Refineria Isla.

Punda—Promé Minister Pik Pisas ta kombensí ku Refineria Isla ta bai habri. Esei ta lokual e la duna di konosé den un reakshon kòrtiku na St. Maarten. Segun Pisas, tin hopi publikashon i spekulashon rondó di e refineria i grupo CPR, per ta kana e kosnan trankil pa nan keda reglá.

Na e momentonan aki CPR tin un kontrakt operashonal ku CRU di 6 luna pa uzo di fasilidatnan na Bullenbaai. E grupo ta wardando riba un konfirmashon di fondo pa nan por firma un Heads òf Agreement ku RdK riba maneho di e refineria. Segun CPR, unu di nan sosionan a falsifiká e dokumentashon riba prueba di fondo, lokual ta tresiendo un tardansa den e kontinuashon di nan interes pa manehá Refineria Isla.

Pisas ayera a konfirmá na Vigilante ku CPR na e momentunan aki tin un kontrakt di 6 luna ku CRU pa uzo di terminal na Bullenbaai. Pa esaki nan ta pagando 1.2 mion dòler, 2.1 mion florin mensual. Informashon adishonal di e kontrakt ta señalá ku e suma ta representá 18 sèn dòler pa kada barí di kapasidat na Bullenbaai. Ta trata di un kapasidat total di 6.8 mion bari ku tin na Bullenbaai i mester ta ekivalente na 1.2 mion dòler estado unidense mensual. Apart di e kota mensual di pago, CPR mester paga CRU 550 dòler pa kada ora di kara i deskargamentu di tènker. Tambe tin un rekargo èkstra di 1.100 dòler pa kada ora òf frakshon den kaso si eskala e kapasidat di dok/werf. E kontrakt tin bastante eksigensha pa lokual ta trata polushon. CPR ta keda responsabel pa mayoria lèkmentu di produkto òf tambe derame di produkto kousando polushon.

Aktualmente, CPR tin un kargamentu di 500 mil barí di fuel oil den tankinan i ta representá 10% di e kapasidat na Bullenbaai. Insiso 9 di e kontrakt entre CPR i CRU ta stipulá kondishonnan di kumplimentu kontra di sanshonnan internashonal imponé pa e.o. Union Oropeo i Estádos Unídos. Resientemente den prensa lokal i internashonal tabatin diskushon amplio si e kargamentu di ku CPR a intermediá pa entrega na Bullenbaai via CRU, tabatin lisensia. Segun CPR, no tabatin mester di lisensia.

Refineria di Kòrsou, riba su mes no tabata partísipe di e entrega ku a bini via e barku Colon, sino tabata CRU mester a kordiná e parti logístiko ku entre otro Caribbean Petroleum. Segun e struktura hurídiko, CRU di Kòrsou a traha un kontrakt ku UPC di Panamá pa tuma e krudo via intermediashon i konseho di un otro kompania ku yama Knob Trading. Entre CPR i Knob Trading tambe tin un kontrakt apart. Por dedusí ku den e struktura di entrega pa e fuel oil yega Kòrsou, tin dos kontrakt. Unu entre CRU di Kòrsou i CPU di Panamá i un di dos sup kontrakt entre CPR (Giusti) i Knob Trading di Panamá. Ámbos kontrakt ta regardá pa uzo di Bullenbaai komo almasen pa e fuel oil.

Segun un konseho den man di CPR, den e struktura menshoná, e kompanianan tampoko tabatin kontakto ku gobièrnu venezolano. Lokual si ta un prekupashon ta si en bèrdat Luis Giusti, a bolbe drenta den e struktura ofishal di PDVSA. Esei por ta motibu di prekupashon pa tantu i lisensia di manehá Refineria Isla komo e posibilidat di saka krudo òf derivadonan for di Venezuela. Segun medionan komunikashon riba ret sosial, PDVSA lo a tuma Giusti bek den nan organisashon. Esei lo ta un kuestion pa asertá un lisensia ku ta kompensá debe venezolano. Pero e siman aki, CPR a anunsia kaba ku Giusti ya no ta forma parti di nan maneho diario.