Polis a kuminsá interogashon asesinato Boechi

Garipitoweg—Despues ku den oranan di mardugá, deskonosínan a los tirunan fatal riba e konosido “ , Boechi, reshèrshinan mesora a inisiá un investigashon riba e posibel motibu di e morto trágiko di konosido artista, Rushendell “Boechi” Windster.

Tabata den oranan tempran di mardugá, ku sentral di polis a risibi notifikashon ku riba Rooseveltweg mester tabatin un kaso di tiroteo. Na yegada a bin nota un kurpa sin bida, ku despues a keda identifiká komo e hòmber artista di 30 aña, di fam Windster konosí komo “Boechi”.

E artista e dianan aki ta kedando huntu ku dos amigu mas den un kas na Kòrsou, den kual unu di nan ta su DJ. Esaki den kuadro di presentashon i dianan di fiesta. Tabata indikativo ku Windster a bin fayesé a konsekuensha di balanan risibi.

Awe mainta rumornan sirkulando riba ret sosial a menshoná ku deskonosínan tabata kier a kita un kadena of joya for di Windster, pero deklarashon di algun testigu no tabata konfirmá esaki. Polis i reshèrshi entretantu mesora a inisiá un investigashon unda den oranan di awe mainta ta skuchando dos testigu, kende tambe a desmentí e vershonnan di kadena. Ta mas indikativo ku entre e artista i un otro persona tabatin un diskushon ku a bin resultá den un enlase fatal. Ainda no ta konfirma si tabata un diskushon riba kadena of un otro kousa.

Update: investigadonan forensiko ta wardando riba patologo pa konfirma kousa di morto.

Windster ta bai laga kuater yu atras, mientras su famia tabata en espera di un baby mas. Nos mas sentido pesame na famia di e defuntu.