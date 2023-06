RDK ta logra firma ku Global: trabou pa 300 kontratista

lsla– Durante un seremonia ofishal ku lo tuma lugá djaweps 8 di yüni, Refineria di Korsou i Global Oil Management Group lo firma un akuerdo di 5 aña pa entre otro produkshon i eksportashon di asfalt. Global Oil Management Group (GOMG), ku ta un di e lidernan den e merkado niche di produkshon i eksportashon di asfalt, seguidamente lo kuminsá ku preparashon di e instalashonnan nesesario pa operashon. E kolaborashon aki no ta stroba e proseso ku ta kanando pa yega na un operadó pa nos refineria.

Refineria di Korsou (RdK) ya pa algun tempu ta den negosashon ekstenso ku Global Oil Management Group (Global) pa yega na un akuerdo pa Global produsí i transportá prinsipalmente asfalt pa e merkado di Merka. Na promé instante mester bisa ku pa e próksimo 5 aña Global lo ta responsabel pa e operashon, mantenshon i produkshon di asfalt na RdK Emmastad. Global lo kuminsá mes ora, i e próksimo lunanan lo invertí miones di dollar merikano pa por start ku preparashon di produkshon. Pa esaki lo tin mester di apróksimadamente 300 kontratista. Alabes Global a sera un ‘service agreement’ ku CRU pa entre otro servisionan spesialisá, servisionan di laboratorio, seguridat i brantwer. Global lo usa entre 10 pa 15% di e unidatnan di RdK, kual pa RdK ta nifiká ku e mester subi su kantidat di kupo di trabou ku empleadonan ku ta responsabel pa mantenshon i produkshon. Pafó di RdK tambe ta premirá un spin-off pa negoshinan, prinsipalmente negoshi i aktividat den haf.

E desaroyonan aki, meskos ku e inisiativanan duradero di RdK riba su tereno, lo no stroba e meta prinsipal di RdK, kual ta e proseso pa yega na un partner stratégiko ku lo manehá i operá e refineria. Den e akuerdo ku Global tin un klousulá ku ta spesifiká ku si ta nesesario, por ehèmpel si e futuro operadó ke manehá e operashon relatá na asfalt tambe, por para e kolaborashon teniendo kuenta ku un periodo di preaviso. RdK ta sigui ku su esfuersonan i lo informá komunidat di desaroyonan segun e proseso pa e búskeda aselerá ta kanando.

Ta trata di Global Oil, GOMG (USoil Group). Ta trata di un grupo sumamente serio, ku ya tin algun luna ta mandando téknikonan Kòrsou pa averiguá i hasi un sondeo riba e posibilidat di produsí asfalt riba tereno na Refineria Isla i eksportá e materia pa merkado estado unidense. Manera Vigilante a splika for di aña pasá e grupo no ta interesá den e lago di asfalt sino ta trata di produsí derivado komo asfalt for di krudo prosedente di Venezuela. E grupo ta pensá na aktivá un parti chikí di e planta na Refineria isla unda por tin kupo di trabou di entre 150 pa 175 persona, dependé resultado di e faktibilidat. Global ta konosí pa nan komersialisashon di asfalt via di nan kompania mama, Global Oil Management Group. Tabatin diferente rumor sirkulando riba posibilidat di produkshon di asfalt. E grupo Global, a mustra hopi interes na inisiá un planta pa prosesá asfalt i upgrading di un sekshon riba Refineria Isla pa kuminsá produsí asfalt i eksportá esaki. Pa ekonomia di Kòrsou e posibilidat aki ta unu oportuno pa krea kupo di trabou pero tambe pa yuda mantené e reserva di divisas.

Global Oil ta un kompania di renombre ku ta ópera internashonal i na Estádos Unídos, pero ku den pasado a yega di firma un kontrakt kaba na 2019 ku PDVSA via di nan kompania yu, Erepla. Erepla LLC tabata den kontrakt ku PDVSA unda nan a komprometé pa invertí 500 mion dòler estado unidens pa “upgrading” di diferente planta pa rafiná krudo na Venezuela. E grupo tin bastante aña ta trahando ku PDVSA den un relashon ku ta lanta i kibra bek, manera entre 2006 pa 2008 tabatin un disputa di 52 mion dòler riba spesifikashon di pago.