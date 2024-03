Reibeweis falsu ta kosta 2 mil florin

Willemstad,– Un hòmber mester a presentá den sala di korte debí ku outoridatnan a diskubrí ku hòmber tabata kore un reibeweis falsu.

Durante tratamentu di e kaso e akusado ta atmití ku su reibeweis tabata falsu, pero e akusado a splika ku e no tabata na altura ku ta trata di un reibeweis falsu. Ta via di un persona intermediario el a logra kumpra e reibeweis. Segun e akusado, e intermediario tabata konosé un persona ku ta traha “paden” di ofisina di reibeweis i via di e persona aki e akusado lo a kumpra un reibeweis. Segun investigashon, e akusado lo a kumpra e reibeweis pa alrededor di 2 mil florin kaminda e transakshon a tuma lugá den área di Caracasbaai. E akusado mester a duna solamente 2 pasfoto i despues e akusado a haña e reibeweis.

Durante un kòntròl di tráfiko polisnan a pidi e akusado ku inisial, H.R, pa su reibeweis. Despues ku e akusado a duna e polisnan e dokumento, mesora a konstatá ku ta trata di un reibeweis falsu. Ademas a konstatá ku ta un reibeweis falsu debí ku e diseño dje lèternan ta otro for di e reibeweis legal i alabes e koló dje reibeweis no ta mesun ros ku e reibeweis legal. E fiskal a indiká ku e investigashon aki a prueba ku ta trata di un reibeweis falsu ku e hòmber tabata move riba kayanan kuné.

Durante tratamentu di e kaso penal e akusado ku insial H.R a indiká ku e ta lamentá ku el a hañ’é den e situashon. Segun e akusado e ta hasiendo todo por todo pa yega na un pèrmit pa keda legal na Kòrsou, pero e proseso ta durando basta. Sinembargo el a opta pa kumpra e reibeweis via via numa komo ku ya e por kuminsá move pa kuida su famia riba forma finansiero. E shofùr ku inisial, H.R aktualmente ta indokumentá, pero e akusado a splika ku el a kere ta un reibeweis legal el a kumpra. E akusado sa ku ta kos robes el a hasi, pero el a para ariba ku e mester move pa yega na su trabou pa kuida su famia. For di investigashon a resultá ku H.R ta bibando indokumentá pa 14 aña kaba, pero H.R a splika ku ta difísil pa un hende firma p’e por risibí su pèrmit legal.

Na momentu ku fiskal tabata duna su punto di bista den e kaso, e fiskal a indiká ku den tipo di kasonan aki un persona por kai será pa dos luna. Pero mirando e situashon, e ta demandá un kastigu kaminda 54 dia ta keda kondishonal pa 2 aña, pero komo ku H.R ya a sinta un kastigu di 6 dia, esaki ta keda kologá komo kondena.

Abogado Conquet, kende a hiba defensa pa H.R a splika ku e akusado na tur momentu tabata transparente pa duna informashon na outoridatnan. Durante e kòntròl dje polisnan, e akusado a splika mesora ku ta un reibeweis ku el a kumpra riba kaya. Sinembargo, e abogado a splika ku aworakí su kliente ta na punto pa risibí su dokumentashon pa legalisashon. “Aktualmente H.R, ta trahando pa un kompania di konstrukshon ku ta legal i aki algun luna H.R ta risibí su título legal”. Tambe e abogado a duna e punto di bista ku H.R sigur lo no a kumpra e reibeweis si e tabata sa ku ta trata di dokumentashon falsu. Mas aleu e defensa a diskutí ku su kliente mester keda deklará liber mirando ku H.R no tabata na altura ku ta trata di dokumentashon falsu. Pues e no por wòrdu kondená pa hasi uso di dokumentashon falsu. Ademas e defensa a agregá ku su akaso H.R ta kondenabel, porfabor tene kuenta ku e akusado ta tratando na bira un persona legal.

E hues mesora a duna su veredikto i asina sera e kaso. Hues mr Snitker a indiká ku e ta duna e akusado un kondena di trabou obligatorio di 80 ora kaminda lo deskontá dos ora di trabou pa kada dia ku e akusado tabata den aresto preventivo. Esaki ta nifiká ku H.R mester traha 78 ora riba forma boluntario mirando ku e hòmber tabata move riba kayanan públiko ku dokumentonan falsifiká.