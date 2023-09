Vigilantenan na Jan Sofat ta konfirmá ku Venema no a yega porta di resort

Jan Sofat—Riba 12 di Sèptèmber 2018, Michel Venema no a yega porta di Jan Sofat unda vigilantenan tabata kòntròl tur vehíkulo drentando i saliendo for di e resort. Michel Venema, riba 12 di sèptèmber pa 8;or di anochi a konfirmá riba su I Phone 5 na un konosí, ku e tabata bayendo kas. Esta Jan Sofat 87 ku e tabata hür temporalmente.

E siguiente biaha ku famianan i konosínan a mira Venema, tabata morto den su Ford Raptor numerá X/49-34 riba 19 di Yüli 2019. Manera menshoná den artíkulonan anterior fundashon Peter de Vries a inisiá un interes pa solushoná e kaso i ta duna 100 mil florin di rekompensa. Durante e investigashon riba morto di Venema a bin Sali na kla ku Venema, papiando ku un persona rumbo pa kas riba anochi di 12 di sèptèmber, no a mèldu na pòst di siguridat pa drenta e bario di Jan Sofat.

Venema, kende no tabata miembro di e asosashon di doño na Jan Sofat, no tabatin un karchi outomátiko pa pasa ku su vehíkulo dirèkt den e bario, sino mester a pasa mèldu ku su vehíkulo na e pòst di vigilansha.

Na 2018, e vigilantenan na warda, tabatin komo tarea pa nota tur vehíkulo ku drenta sali for di e bario, apesar ku tabata habitante di e bario mes. Esei mester a sosodé, pasobra algun tempu prome tabatin un atrako den i sekuestro den Jan Sofat unda kriminalnan a sekuestrá algun habitante den nan kas, mara nan pa despues bai ku nan vehíkulo i artíkulonan di balor. E presidente di e asosashon D.Z. a duna ordená pa tur vigilante riba warda anotá e numbernan ku mester mèldu drenta Jan Sofat. Riba e dia spesífiko, den e registro di 12 di Sèptèmber tabatin anotá ku Venema a sali for di Jan Sofat, kual ta graba riba vidio tambe pero e vigilantenan no a marka su entrada nunka mas. Un investigashon riba e kámaranan, tampoko no a duna imáhen di e Ford Raptor drentando Jan Sofat riba 12 di Sèptèmber. E Ford, nunka mas a logra yega e bario unda Venema tabata biba.

Investigadónan a konkluí ku Venema riba ruta pas yega Jan Sofat a risibi un di dos yamada ku a desvi’é for di su plan. Riba 19 di Yüli 2019, un bushi a bin deskubrí un kurpa sin bida den e vehíkulo di Venema, kual outopsia a bin revelá ku ta trata di Michel Venema, kende for di 12 di Sèptèmber 2018 tabata pèrdí.